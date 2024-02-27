Россия готовит наступление по шести направлениям

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На случай, если не удастся найти политического решения украинской проблемы, к концу Россия готовит масштабное стратегическое наступление по шести направлениям.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские сейчас выравнивают фронт. Они нашли ту тактику, которая используется в современной войне, связанной с беспилотными летательными аппаратами. Поэтому, когда они выровняют фронт, то будут готовы к проведению широкомасштабной стратегической наступательной операции. Проходить они будет по нескольким направлениям. Будет основной удар, второстепенный, и отвлекающий. А это шесть направлений. Если накопили – значит, солдат просто так держать полгода никто не будет. Если солдаты находятся не в боевом состоянии, сразу начинается разложение личного состава, пьянство, снижение уровня боевой готовности», – сказал Стариков.

По его мнению, большое наступление может начаться к осени, если к тому времени не нейдут другого решения.

«Поэтому до 3-6 месяцев будет происходить эта катавасия, и если не будет политического решения, связанного с тем, что Путин сейчас заявляет о переговорах. А если не будет решения, значит, они проведут стратегическую операцию. До первого квартала будет проходить воздушная операция. А потом уже будут переходить в классические операции, связанные с сухопутной составляющей», – подытожил эксперт.