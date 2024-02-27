Россия готовит наступление по шести направлениям

Вадим Москаленко.  
27.02.2024 09:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1143
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На случай, если не удастся найти политического решения украинской проблемы, к концу Россия готовит масштабное стратегическое наступление по шести направлениям.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На случай, если не удастся найти политического решения украинской проблемы, к концу Россия готовит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Русские сейчас выравнивают фронт. Они нашли ту тактику, которая используется в современной войне, связанной с беспилотными летательными аппаратами. Поэтому, когда они выровняют фронт, то будут готовы к проведению широкомасштабной стратегической наступательной операции. Проходить они будет по нескольким направлениям. Будет основной удар, второстепенный, и отвлекающий. А это шесть направлений.

Если накопили – значит, солдат просто так держать полгода никто не будет. Если солдаты находятся не в боевом состоянии, сразу начинается разложение личного состава, пьянство, снижение уровня боевой готовности», – сказал Стариков.

По его мнению, большое наступление может начаться к осени, если к тому времени не нейдут другого решения.

«Поэтому до 3-6 месяцев будет происходить эта катавасия, и если не будет политического решения, связанного с тем, что Путин сейчас заявляет о переговорах. А если не будет решения, значит, они проведут стратегическую операцию.

До первого квартала будет проходить воздушная операция. А потом уже будут переходить в классические операции, связанные с сухопутной составляющей», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть