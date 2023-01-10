Россия готовит наступление по всем фронтам, включая Приднестровье – украинский боевик

Анатолий Лапин.  
10.01.2023 11:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Россия, Украина


Россия готовит широкомасштабное наступление сразу по нескольким фронтам – от Приднестровья до Белоруссии.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил боевик, главарь неонацистского движения «Гонор» Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит широкомасштабное наступление сразу по нескольким фронтам – от Приднестровья до Белоруссии. Об...

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По мнению Филимонова, Украина обречена на вечную войну с Россией.

«Очевидно, что будет второе наступление и, если мы не уничтожим российский режим, Российскую империю во время второго наступления, то будет третье наступление. Сколько бы они потом не пытались сделать перемирие, договоренности и так далее, пока мы не уничтожим эту имперскую нечисть, то наступления будут постоянно.

Дай бог нам закончить на нашем поколении эту войну, потому что можно просто посмотреть назад, и там все ответы есть, в нашей истории. Да, наступление будет неизбежное. По нашей информации, он готовится со всех направлений, в том числе из Приднестровья, с севера, с юга, с востока», – заявил Филимонов.

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