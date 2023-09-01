Россия готовит неожиданное наступление на новой технике – Сивков

Россия сосредотачивает силы и большое количество новой бронетехники для своего грядущего наступления.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, это наступление может быть неожиданным и неочевидным, по примеру того, что началось в ночь с 23 на 24 февраля прошлого года.

«Могут ли наши наступать? Я могу сослаться только на то, что я вчера слышал от людей – сосредотачиваются силы, об этом все уже говорят. Огромное количество новой боевой техники выпускается, ее на фронте нет. Эта техника к чему-то готовится.

В отличие от ВСУ, мы не собираемся публиковать громогласно, где мы будем наступать, но хочу напомнить простую вещь: еще 23-го в ночь никто даже не думал, что начнется что-либо», – заявил Сивков.