Россия готовит неожиданное наступление на новой технике – Сивков

Анатолий Лапин.  
01.09.2023 14:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия сосредотачивает силы и большое количество новой бронетехники для своего грядущего наступления.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сосредотачивает силы и большое количество новой бронетехники для своего грядущего наступления. Об этом...

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По мнению Сивкова, это наступление может быть неожиданным и неочевидным, по примеру того, что началось в ночь с 23 на 24 февраля прошлого года.

«Могут ли наши наступать? Я могу сослаться только на то, что я вчера слышал от людей – сосредотачиваются силы, об этом все уже говорят. Огромное количество новой боевой техники выпускается, ее на фронте нет. Эта техника к чему-то готовится.

В отличие от ВСУ, мы не собираемся публиковать громогласно, где мы будем наступать, но хочу напомнить простую вещь: еще 23-го в ночь никто даже не думал, что начнется что-либо», – заявил Сивков.

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