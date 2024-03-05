Россия готовит новое масштабное наступление на всех направлениях, с учетом прошлых ошибок – Романенко

Анатолий Лапин.  
05.03.2024 16:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готовится создать буферную зону на границе с Украиной, чтобы обезопасить Белгород, Брянск и другие находящиеся в зоне досягаемости РСЗО города.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ как преступник украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовится создать буферную зону на границе с Украиной, чтобы обезопасить Белгород, Брянск и...

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При этом, по мнению Романенко, будет проведено масштабное наступление, по аналогии с тем, как ВС РФ входили на Украину в начале СВО, но уже с учетом всех ошибок, допущенных ранее.

«Путин четко и ясно сказал, что необходимо создать буферную зону, километров 50, чтобы Украина не имела возможности воздействовать на Белгород, Брянск и другие российские города. То есть, проще говоря, им необходимо, как минимум, отодвинуть нас на дальность полета ракет РСЗО и, таким образом, обезопасить себя. На самом деле, нам нужно то же самое. По большому счету, наша стратегия должна была заключаться в том же самом – буферная зона с той стороны…

В этой ситуации все указывает на то, что россияне готовятся масштабно к новому летнему наступлению. Это уже не будет то наступление, как это было в феврале 22-го года, когда они зашли под спецоперацию с неукрепленными коммуникациями, разорванной логистикой, и, как следствие, произошло то, что произошло. Сейчас это все будет по-другому, они готовятся по-другому», – рассуждал Романенко.

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