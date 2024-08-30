Россия готовит операцию в ответ на вторжение на Курщину, – полковник Баранец

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Россия лишь готовит операцию в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, а недавний массированный удар по Украине – это не возмездие, а рутинная работа.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути это была рутинная операция. Внушительная, сильная, масштабная. Тем более, 95% наших ударов были нанесены по энергетической системе Украины, по сути, по кровеносной системе всей украинской промышленности. Я думаю, что настоящий ответ только готовится – мы видим, что подтягиваются войска, боевая техника, идут структурные перемены в организационно-штатных представительствах, – вы знаете, три группировки создано, определены люди, которые будут управлять и военным, и гражданским сектором, – это Дюмин, ему такие права выделены, Юнус-Бек Евгуров, он – за военную часть этой грядущей операции отвечает. А пока идет подготовка», – заявил Баранец.