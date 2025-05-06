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После ликвидации северского выступа позиций ВСУ российская армия откроет дорогу к Константиновке и Дружковке. Об этом в эфире в эфире «Ukrlife» заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские пытаются ликвидировать северский выступ ВСУ. Но пока его фланги опираются на Северский Донец с севера, и силы ВСУ, которые удерживают Серебрянское лесничество, его северный левый фланг более-менее устойчив. А теперь стали поддавливать с юга силами Третьей армии. То есть, там на Выемку, Переездное, по тому направлению», – сказал Машовец.