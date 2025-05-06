Россия готовит прорыв к Константиновке – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
06.05.2025 21:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Спецоперация


После ликвидации северского выступа позиций ВСУ российская армия откроет дорогу к Константиновке и Дружковке. Об этом в эфире в эфире «Ukrlife» заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После ликвидации северского выступа позиций ВСУ российская армия откроет дорогу к Константиновке и Дружковке....

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«Русские пытаются ликвидировать северский выступ ВСУ. Но пока его фланги опираются на Северский Донец с севера, и силы ВСУ, которые удерживают Серебрянское лесничество, его северный левый фланг более-менее устойчив.

А теперь стали поддавливать с юга силами Третьей армии. То есть, там на Выемку, Переездное, по тому направлению», – сказал Машовец.

«Более того, по определенной информации есть сведения, что они в районе Зализнянского концентрируют силы и средства, но это очевидно немножко в сторону Часов Яра.

То есть, по сути, командование ВСУ ожидает основных усилий противника именно на направлении на Часов Яр. Потому что оттуда наиболее близко к Константиновке и Дружковке. То есть, если они выйдут на эти высоты в районе Часов Яра, возьмут полностью под контроль этот район, то явно возникнут условия для прорыва к Константиновке», – подытожил нацист.

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