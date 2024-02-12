Россия готовит резервы и фронт к заключительному этапу СВО

Анатолий Лапин.  
12.02.2024 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия сейчас выравнивает фронт и готовит резервы для того, чтобы перейти в широкомасштабное наступление, которое должно стать заключительным этапом.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сейчас выравнивает фронт и готовит резервы для того, чтобы перейти в широкомасштабное наступление,...

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По мнению Старикова, это произойдет ближе к лету этого года.

«Они еще пропускают добровольцев, которых добровольно взяли, учат их во время боя. И в итоге где-то к 4-5 месяцу, к апрелю-маю они подготовят настоящие войска, которые уже будут иметь опыт ведения боевых действий.

Так вот первый квартал, если получится. Вот, они ровняют, потому что они не пойдут в широкомасштабное наступление до тех пор, пока не выровняют фронт. Именно Оскол, потом Северское направление, потом Бахмут, Часов Яр, ниже Авдеевке – вот это они выравнивают», – сказал полковник.

«Юг – там все стабильно, оно будет стоять, никуда не двинется. А это они выравнивают. Как только они выровняют, если у них получится, а с учетом того, что ресурсы есть, я так думаю, у них стоит задача. После того, как они выровняют, то летом пойдет так называемый, как они говорят, заключительный этап Специальной военной операции.

Это они говорят, а перевод на наш язык – пойдут в широкомасштабное наступление в рамках летней кампании в российско-украинской войне», – заявил Стариков.

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