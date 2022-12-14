Россия готовит резервы, наступление может начаться уже сейчас, – Арестович

Россия готовит резервы к будущему наступлению, которое может начаться в самое ближайшее время.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, российская армия может попытаться прорваться в нескольких местах и перехватить инициативу.

«Они за завесой массы «зэка», которые штурмуют наши позиции, очень тщательно, старательно и в достаточно большом количестве готовят резервы свои. Причем, когда они понимают, что резервы не готовы, они продлевают, не колеблясь, подготовку.

Я думаю, что они к январю-февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, восстановленных, преимущественно, но укомплектованных вплоть до 100% и так далее, и готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам.

Получится ли у них это – неизвестно, но планы именно таковы. Сюда же мы должны относить белорусскую истерику, по поводу которой сутки все бегают по кругу и кричат: «Аааа, внезапная проверка боевой готовности, все упадем в обморок и так далее», даже не замечая, что большая часть этих внезапно готовящихся подразделений на западных полигонах будет проводить проверку, а страшная группа, которая выдвинулась, бригада спецназа, которая выдвинулась к нашим границам, насчитывает аж 12 БТРов.

Поэтому тут все просто и понятно – они отвлекают нас, пытаясь заставить удерживать достаточно внушительную группировку войск на северных границах и не перебрасывать ее на Донбасс, на юг и так далее.

Задача российского командования – перехват инициативы у нас, повторение ситуации конца апреля-начала июля…

Следует ожидать с середины декабря, то есть, уже, и до конца февраля они будут предпринимать усилия серьезные по перехвату инициативы на фронте. Когда они наступают, а мы обороняемся.

Они попытаются прорываться в нескольких местах, срезать, захватить, отбить и так далее», – заявил Арестович.