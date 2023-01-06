Россия готовит штурм Киева – израильский военный

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Украина готовится к наступлению на запорожском направлении, чтобы попытаться разрезать российскую группировку.

Об этом в эфире телеканала Iton-TV заявил офицер израильской армии в отставке Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Россия, по мнению эксперта, тоже готовится к наступлению и может попытаться занять Киев.

«Российская Федерация, на мой взгляд, готовится к возобновлению наступательных действий. То же самое делает и Украина. Я считаю, что по косвенным обрывкам информации, которую можно даже в открытых источниках почерпнуть, говорит о том, что Украина сейчас формирует ударную группировку, и они ждут двух факторов, которых не хватает для того, чтобы начать наступление. Это устойчивая погода, которая позволит бронетехнике проходить сквозь эту непролазную грязь и степи. То есть, заморозков или наоборот, прекращение дождей, осадков», – сказал офицер.

«И второй фактор – это наличие необходимого количества система ПВО и ПРО для того, чтобы прикрыть планируемое, на мой взгляд, в южной степи наступление – Запорожское направление в сторону Азовского моря. Бердянск, Мариуполь, Мелитополь – туда куда-то, мне кажется, они будут стараться нанести удар для того, чтобы отрезать крымскую группировку россиян от линии снабжения и таким образом, в перспективе, принудить ее к капитуляции», – сказал израильтянин.

«А Россия будет действовать другим образом – по ряду причин я могу так думать. Это попытка повторного штурма Киева, мне кажется, будет предпринята россиянами, и продолжение попыток наступательных действий в районе Донбасса. В этой огненной дуге они будут прощупывать слабые места обороны украинцев и пытаться там добиться каких-то успехов», – заявил Тамар.