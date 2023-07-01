Россия готовит сюрприз ВСУ сразу на нескольких участках фронта
Российская армия уже сейчас готова опрокинуть выдохшуюся ударную группировку ВСУ и пойти в контрнаступление.
Об этом в своём блоге заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас по всему фронту формируются штурмовые отряды. Я так понимаю, задумка в том, что в любой момент на любом участке мы можем перейти в наступление.
Ну, на любом участке, который нам интересен. На Запорожском направлении, например, по прямой наши не попрут», – сказал Хайруллин.
Однако он подчеркнул, что перед началом контрнаступления российской армии предстоит ликвидировать резервы ВСУ – иначе могут быть большие потери.
«Ситуация такая давно сложилась, а после эпического приазовского поражения Украины тем более, и наши могут идти в любом направлении. Но надо добить все остатки их резервов, чтобы мы не встретили сопротивления и не понесли потери очень ценных обученных штурмовиков», – добавил военкор.
Спасибо!
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