Россия готовит сюрприз ВСУ сразу на нескольких участках фронта

Владимир Гладков.  
01.07.2023 22:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Российская армия уже сейчас готова опрокинуть выдохшуюся ударную группировку ВСУ и пойти в контрнаступление.

Об этом в своём блоге заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже сейчас готова опрокинуть выдохшуюся ударную группировку ВСУ и пойти в контрнаступление....

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«Сейчас по всему фронту формируются штурмовые отряды. Я так понимаю, задумка в том, что в любой момент на любом участке мы можем перейти в наступление.

Ну, на любом участке, который нам интересен. На Запорожском направлении, например, по прямой наши не попрут», – сказал Хайруллин.

Однако он подчеркнул, что перед началом контрнаступления российской армии предстоит ликвидировать резервы ВСУ – иначе могут быть большие потери.

«Ситуация такая давно сложилась, а после эпического приазовского поражения Украины тем более, и наши могут идти в любом направлении. Но надо добить все остатки их резервов, чтобы мы не встретили сопротивления и не понесли потери очень ценных обученных штурмовиков», – добавил военкор.

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