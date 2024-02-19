Россия готовит удары по узловым железнодорожным станциям Украины

Игорь Шкапа.  
19.02.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Транспорт, Украина


Российская разведка продолжает работу по выявлению узловых железнодорожных станций Украины для последующего нанесения ударов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Российская разведка продолжает работу по выявлению узловых железнодорожных станций Украины для последующего нанесения ударов....

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«СБУ задержала агента российской разведки, который готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям Черкасской области. Главной задачей злоумышленника было выявление узловых железнодорожных станций, задействованных в переправке военной техники ВСУ на фронт», – говорится в сообщении.

Кроме того, была поставлена задача по получению локаций военных госпиталей, где проходят лечение ВСУшники, точных координат складов с вооружением и боеприпасами.

«Таким образом, они надеялись перерезать пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огненное поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск», – заявил в СБУ.

Задержанным оказался 45-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

Сейчас подпольщик арестован, ему грозит пожизненное заключение.

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