Кремль якобы пытается использовать Гагаузию и проекты, связанные с Иланом Шором, для дестабилизации Молдовы и провоцирования государственного переворота. При этом треть жителей Молдовы разделяют позицию Кремля.

Об этом заявил в эфире украинского канала FREEДОМ одиозный депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас планы Кремля наиболее агрессивны применительно к Молдове. До начала фронтальной агрессии против Украины Россия рассчитывала на приднестровский конфликт. Россия рассчитывала на такое «решение» приднестровского конфликта, какое превратило бы Молдову в управляемое из Кремля псевдогосударство с гарантированным российским присутствием. Такое предусматривал Меморандум Козака. И более того, после Минских соглашений Кремль рассчитывал через своего агента Додона пропихнуть такое решение для Молдовы, которое потом могло бы стать прецедентом для Украины», – вещал нацист.

По его словам, Кремль больше не рассчитывает на контроль над Молдовой посредством урегулирования приднестровского конфликта, «которое превратило бы Молдову в управляемое из Кремля псевдогосударство с гарантированным российским присутствием».

«После того как у нас сменилась власть в Молдове, после того как Молдова стала быстро двигаться в сторону Евросоюза, и ЕС также изменил своё отношение к перспективам вступления Украины и Молдовы, Кремль понимает, что он может потерять Молдову. Та же идея, что контролировать нас через приднестровский конфликт, не сработает. И поэтому сейчас появились «проекты», такие как блок «Победа», который устраивает какие-то сходки в Москве. Мы видим, как Кремль пытается использовать Гагаузию для дестабилизации ситуации в РМ, после того как некто Илан Шор купил с потрохами и бедную автономию, и её руководство. Поэтому ставки высоки в связи с тем, кто Кремль сейчас не играется в какие-то там переговорные процессы. Кремль делает ставку на государственный переворот», – заявил Нантой.

Он посетовал на то, что «практически треть жителей Молдовы – это немало – разделяют позицию Кремля применительно к агрессии против Украины». «Может, они не понимают, что означает Русский мир, безусловно. Но они готовы голосовать за эти кремлевские проекты», – заявил Нантой.

«Молдова не находится в такой ситуации как Украина. Поэтому у нас в Кишинёве ещё действует «Россотрудничество». У нас есть договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, который никто не расторгал. Но сегодня Путин не смотрит ни на международное право, ни на договора о дружбе и сотрудничестве. И я прекрасно понимаю, что, если бы Украина не выстояла, мы были бы следующими», – рассуждал депутат-русофоб.

Отметим, что руководство Молдовы в лице Майи Санду после 24 февраля 2022 года само прекратило всяческие контакты с российским руководством и предприняло ряд шагов по выходу страны из СНГ и разрыву отношений с Россией.