Россия готовит воздушную блокаду Запорожья

Анатолий Лапин.  
21.01.2026 12:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1301
 
Российская армия продвигается к Запорожью готовится начать воздушную блокаду оккупированного ВСУ областного центра.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идут бои в Запорожье, при этом очень оживилась группировка «Днепр». Мы видим движение к Орехову, последнему узлу обороны противника перед Запорожьем. А дальше уже, я думаю, в этом году мы будем решать вопрос воздушной блокады Запорожья – беспилотного окружения», — заявил Коц.

Все новости за сегодня



