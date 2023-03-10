Россия готовится бить по мостам, грядет демилитаризация Левобережья – киевский политолог

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Украина и Россия дошли до высшей точки, за которой последуют некие военные события, итогом которых станет демилитаризация левобережной части Украины.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, об этом свидетельствуют вчерашние удары ВС РФ уже не просто по электростанциям, а по машинным залам.

«Это то, что восстанавливается в течение годов, не недель, не месяцев – годов», – сказал эксперт.

Он считает, что дальше будут удары по мостам.

«И перед мостами были опробованы две вещи – русские запустили полуторатонную управляемую бомбу с высоты 14 километров, это писец бомба, покруче, чем ядерное оружие. В ответ мы запустили с воздушного носителя, то есть с самолета нашего, МиГа, управляемую бомбу, о которой говорили США. И тоже успешно. И она ничем не хуже. То есть 1:1», – добавил политолог.

По его словам, «ставки подняты, и обе стороны готовы».

« Это к тому, что я говорил, что логика рассечения по Днепру, имеется в виду железная дорога, и то, что удары были именно по энергоструктуре, обеспечивающей железную дорогу, и именно по машинным залам – это 10% оставшегося катарсиса. Нужно понимать, что мы выходим, если я правильно понимаю логику времени, то логика времени говорит, что где-то к началу лета начнет играть китайский сценарий. Речь идет о демилитаризации Левобережья, при этом, две области востока и две области юга русские вместе с китайскими считают уже там. А вся остальная – от Днепра до них – Украина подконтрольная, но демилитаризированная. Так вот, для реализации этого сценария сейчас готовится некое военное событие», – заявил Чаплыга.