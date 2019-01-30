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30.01.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Россия, Экономика, Энергетика
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Россия готовится к добыче «трудной нефти»

Открытые еще в советское время дешевые месторождения нефти на территории России почти исчерпаны.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дешевые, открытые еще в советское время запасы, позволяли нам удерживать лидирующие позиции по добыче и экспорту нефти в мире и взимать одни из самых высоких рентных налогов с добывающих компаний — 68% от выручки. Однако по общей оценке экспертов отрасли сегодня мы приближаемся к пику добычи. Ресурс старых месторождений истощается, растет доля трудноизвлекаемых запасов. Соответственно идет вверх себестоимость добычи», – сказал Козак.

По его словам, если ситуация в отрасли не изменится, добыча нефти достигнет своего пика в 570 млн тонн нефти к 2021 году, после чего начнется снижение. К 2035 году Россия может потерять до 40% объема добычи.

Чтобы не допустить это правительство собирается снижать налоги для нефтедобытчиков. Принято решение провести в 2019 году инвентаризацию всех месторождений и дать оценку экономической целесообразности их освоения.

«По результатам мы получим понимание того, какие месторождения нуждаются в снижении фискальной нагрузки. Соглашения с компаниями будут включать в себя обязательства по использованию российского оборудования, в том числе, цифрового. Будут созданы технологические полигоны для ускоренной отработки новых технологий геологоразведки и добычи трудной нефти», – обещает вице-премьер.

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