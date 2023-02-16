Россия готовится к масштабной воздушной операции

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Российская армия выявляет позиции ПВО на Украине, чтобы уничтожить эти системы и завоевать господство в воздухе.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский волонтер и военный эксперт Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Касьянова, после ударов бомбардировщиков все предыдущие атаки «Калибрами» и беспилотниками для украинской армии покажутся детским лепетом. Предвестником такой атаки эксперт считает запуск на Украину воздушных шаров с уголковыми отражателями, что происходило накануне.

«Это шар, наполненный гелием, из резины. Как детские шарики есть, а это большой шар, к которому привязан на тросе этот уголковый отражатель. Он там болтается в воздухе на высоте 2-3 километра, а мы пытаемся его сбить, чего не надо делать. Тем самым противник вскрывает нашу систему ПВО и потом может по ней наносить удары. Это подготовка к массированному воздушному наступлению… Подготовка идет к воздушному наступлению, которое будет включать и обстрелы крылатыми ракетами, и баллистическими ракетами, и рейды ударной авиации по нашим позициям», – сказал волонтер.

«Главная зада, которую хотят решить россияне, – это завоевание господства в воздухе, потому что в наземных операциях они победить никак не могут, а авиация – это страшная штука. Кому не посчастливилось быть под ударами авиации, тот прекрасно знает, что это гораздо хуже, чем удары «Смерчей», «Ураганов», артиллерии любого калибра, минометов и так далее. Одна бомба может весить 250 килограммов, 500 килограммов, оставлять воронки, диаметром сотни метров, не оставлять ничего живого, разрушать десятки домов. Слава богу, Киев еще не подвергался таким атакам, потому что, если такие атаки произойдут, мы будем считать детским лепетом предыдущие атаки крылатыми ракетами. Поэтому россияне хотят подавить нашу систему ПВО, уничтожить нашу авиацию на аэродромах либо в воздухе, завоевать господство в воздухе, и тогда они могут иметь шансы на успешное наступление наземных сил», – заявил Касьянов.