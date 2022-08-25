Россия готовится к открытию Зангезурского коридора, армяне – к свержению Пашиняна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

23 августа в Ереване состоялся митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Митинг, организованный экс-послом Армении в Польше Эдгаром Казаряном, стал «генеральной репетицией» более масштабного «всеармянского» митинга, который пройдет 2 сентября тоже в столице на Площади Франции.

Казарян попытался войти в здание правительства, чтобы встретиться с Пашиняном, который по его утверждению, испугался и спрятался (ранее Казарян утверждал, что встреча с Пашиняном завершится его отставкой).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

С присущим ему юмором политик действующее правительство Армении называет «посольством Азербайджана в Ереване» и предлагает сдать Пашиняна Азербайджану пока он сам не сдал «Арцаха, Сюника и озера Севан».

Скорее всего, премьер-министр не захотел выслушать претензии оппозиции, а претензии оппозиции связаны с проигранной второй карабахской войной и дальнейшими действиями Пашиняна.

Одна из самых серьезных претензий касается заявления последнего от 14 апреля этого года в парламенте страны о том, что «международное сообщество призывает снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха».

Азербайджанская сторона Карабах считает своей неотъемлемой частью, признанным таковым международным сообществом. Баку добивается вывода «армянских оккупационных сил», то есть ВС Армении из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) и, соответственно, восстановления контроля над регионом, как это было до первой Карабахской войны в добрые советские времена.

К тому же проживающим в Нагорно-Карабахской Республике армянам обещается полная гарантия безопасности и равные права, как полноправных граждан Азербайджана.

«Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена. Они будут жить лучше после устранения преступной хунты в Нагорном Карабахе» – это слова Алиева.

Поверят ли карабахские армяне словам Алиева, сложно сказать. Во всяком случае можно с интересом и одобрением наблюдать на определенные контакты Степанакерта и Баку с целью решения гуманитарных и хозяйственных проблем, стоящих перед населением обеих сторон.

Имеем в виду намерение сторон совместно использовать водные ресурсы крупнейшего в регионе Сарсангского водохранилища, контролируемого непризнанной НКР. С целью выработки общей политики, армянские специалисты из НКР регулярно посещают подконтрольные Азербайджану территории, а на днях сотрудники азербайджанской компании «Мелиорация и водное хозяйство» посетили Сарсангское водохранилище и там же встретились с армянскими коллегами.

Кстати, похожее абхазско-грузинское хозяйственное сотрудничество успешно продолжается уже три десятилетия: совместно эксплуатируется мощнейшая Ингурская ГЕС.

Неудивительно, что визит азербайджанских специалистов в Арцах вызвал недовольство среди представителей вышеупомянутой армянской оппозиции, у которой несравненно жесткие позиции по урегулированию карабахского конфликта, нежели у официоза.

Так вот, статус самопровозглашенной и непризнанной никем НКР является острейшим вопросом, не сходящим с повестки дня. До Пашиняна никто не смел под сомнение ставить статус НКР, несмотря на то, что независимость республики не признает даже сама Армения.

Приводим самые характерные обвинения в адрес Пашиняна со стороны оппозиции:

«Пашинян идет путем передачи Арцаха в состав Азербайджана, деарменизации Арцаха, отуречивания Армении»; «Любой статус Арцаха в составе Азербайджана, будь то культурная автономия, или какой-либо другой, будет означать геноцид и убийство Арцаха».

Остальные претензии оппозиции тоже касаются практических шагов Пашиняна по осуществлению достигнутых трёхсторонних соглашений c участием российской стороны от 10 ноября 2020 года (по факту прекращения военных действии).

В первую очередь, это касается хода реализации последней 9-ой статьи документа, которая гласит:

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

По всей видимости, открытие Зангезурского коридора (Зангезур является частью Сюникской области на юге Армении) как раз и станет главной темой очередной трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Москве 31 августа. Коридором Азербайджан намерен связаться со своим эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой.

Жители Сюникской области Армении недовольны перспективой открытия транспортного сообщения между Азербайданскими регионами через места жительства (что приведет еще и к своеобразному «разрезанию» области), поэтому они против Пашиняна настроены особенно агрессивно. Зангезур считается самым оппозиционным регионом Армении.

Ожидая резкого усиления недовольства среди населения и появления мощного информационного повода у оппозиции, Ереван максимально тянет с решением этого вопроса, не обращая внимания ни на устойчивые требования и угрозы Баку, ни на заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о большой заинтересованности Кремля в разблокировании транспортных коридоров.

Конечно, Россия будет заинтересована в разблокировании, ведь Зангезурский коридор свяжет еще и Россию с Турцией. Москва вполне может надеяться на определенное облегчение санкционного давления, используя потенциал этого коридора, тем более что Турция уже планирует увеличить товарооборот и с Азербайджаном, и с Россией через Зангезур (тем самым, роль Грузии, как транспортного коридора между этими странами, уменьшится).

20 апреля президент Азербайджана пообещал любой ценой открыть Зангезурский коридор, то есть существовавшую в советское время железную дорогу из основной части Азербайджана в Нахичевань. А совсем недавно, 12 августа, Алиев вновь повторил, что Баку ждет от Армении конкретного маршрута Зангезурского коридора в ближайшие недели.

Ситуация зашла в тупик? Учитывая все эти моменты, Пашиняну лучше с валидолом сидеть за столом московских переговоров, где он вынужден будет принять весьма тяжелое решение, а потом с валидолом же под языком лететь в Ереван, где уже через день – 2 сентября – планируется массовый митинг оппозиции, о чем мы сообщили в начале репортажа.

Еще одна деталь: 2 сентября считается днем независимости Арцаха. «Всеармянский» митинг проводится в честь этого дня.

Жарко будет в Ереване в этот день и в прямом, и переносном смысле.