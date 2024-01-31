Россия готовится к реализации своего финального плана – экс-замминистра обороны Украины

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Россия не просто так выигрывает время, проводя мобилизацию экономики, восстанавливая военную промышленность и готовя людей.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не просто так выигрывает время, проводя мобилизацию экономики, восстанавливая военную промышленность и готовя...

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«Если они используют определенную стратегию на протяжении года, безусловно, что они к чему-то готовятся, если они хотят растянуть время и выиграть его. Вопрос – к чему, и что они сделали? Смотрите, они за это время настроили свое военное производство, увеличили объемы производства, объемы вооружения, в частности, ракет. Они перевели свое военное производство на круглосуточный режим, пытаются в два раза быстрее это сделать», – сказала бывшая чиновница.

«Они готовят и свой человеческий ресурс, потому что проблема даже у такой большой страны, как Россия, вместе с тем есть с человеческим ресурсом. Если мы все с вами это сложим, то, понятно, что они к чему-то готовятся. К чему они готовятся? Ну, к тому, чтобы реализовывать свои конечные планы. А какие у них конечные планы? Захватить всю территорию Украины», – заявила Маляр.

 

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