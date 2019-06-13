«Россия готовится не просто отобрать украинскую территорию»

13.06.2019, Киев, Игорь Петров

Выдавая паспорта жителям ЛДНР, Россия якобы хочет мотивировать местное население к вступлению в ряды вооруженных формирований.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Владимир Цыбулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия решила выполнить несколько своих сверхзадач в ситуации когда спала волна на территории России и надо было пополнить вооруженные формирования за счет местного населения. Все главные преступники уже давно получили российские паспорта. Речь идет о том, как повязать нейтральное население кровью. Российский паспорт дает возможности большего перемещения про миру. Поэтому одна из задач – провести ревизию местного населения и по возможности отмобилизовать местных.

Вторая – создать иллюзию на территории России, увеличить основания для дальнейшего наступления России. Основная причина актуализации – Россия готовится не просто отобрать эти территории у Украины, а документально связать часть населения. При дальнейшей федерализации Украины эти граждане с паспортами как раз будут основанием, это массовое явление», – сказал Цыбулько.