13.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

«Россия готовится не просто отобрать украинскую территорию»

Выдавая паспорта жителям ЛДНР, Россия якобы хочет мотивировать местное население к вступлению в ряды вооруженных формирований.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Владимир Цыбулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия решила выполнить несколько своих сверхзадач в ситуации когда спала волна на территории России и надо было пополнить вооруженные формирования за счет местного населения. Все главные преступники уже давно получили российские паспорта. Речь идет о том, как повязать нейтральное население кровью. Российский паспорт дает возможности большего перемещения про миру. Поэтому одна из задач – провести ревизию местного населения и по возможности отмобилизовать местных.

Вторая – создать иллюзию на территории России, увеличить основания для дальнейшего наступления России. Основная причина актуализации – Россия готовится не просто отобрать эти территории у Украины, а документально связать часть населения. При дальнейшей федерализации Украины эти граждане с паспортами как раз будут основанием, это массовое явление», – сказал Цыбулько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть