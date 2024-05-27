Россия готовится открыть новый фронт в приграничье

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На Украине опасаются и ждут нового наступления российской армии в приграничье.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украина.

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«Один из информированных собеседников в военных органах на днях рассказал в разговоре с изданием, что русские не отказались от своего замысла по Сумщине. В то же время три источника в военных структурах сообщили, что все предпосылки для того, чтобы перейти в наступление там у противника сформированы», – говорится в статье.

При этом три собеседника в украинских военных органах говорят, что «до сих пор нет понимания, какое направление движения изберут русские в случае операции на Сумщине», и не исключают, что их может быть два.

Одним из угрожающих направлений называется район российского города Суджа, откуда прямо идет дорога в направлении Сум и откуда русские уже заходили на Украину в 2022-м.

«Из Суджи идет трасса Н-07. И рядом также протекает река Локня. Эта трасса проходит по ее левому берегу. Если они будут двигаться именно с Суджи, тогда есть больше угрозы для серой зоны в пограничном. Речь идет о селах Новенькое, Басовка, которые есть там на границе. Однако Новенькое находится на ее правом берегу, тогда как Басовка – на левом», – говорит военно-политический обозреватель украинской пропагандистской группы «Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Еще одним вариантом называется наступление на Сумщину с территории Белгородской области.

«Никто никогда не исключает, что враг может в любой момент попытаться совершить подобные действия, которые мы сейчас видим в Харьковской области. Даже продвигаясь в глубину территории Украины, такими действиями противник, во-первых, будет пытаться сеять панику, а также растягивать Силы обороны нашего государства», – считает спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

А вот поддерживающий Украину американский институт изучения войны (IWS) не исключает, что новый фронт может быть открыт в Харьковской области.

«Район Грайворон-Борисовка-Пролетарский, в частности, предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы, соединяющей Богодухов с Сумами», – предупреждает Институт.