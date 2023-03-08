Россия готовится применить «план Б» – Данилов

Анатолий Лапин.  
08.03.2023 10:34
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия готовится задействовать на Украине план, который касается невоенных методов разрешения конфликта.

Об этом в эфире телеканала 1+1 завил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовится задействовать на Украине план, который касается невоенных методов разрешения конфликта. Об этом...

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По мнению Данилова, речь идет о попытках заставить Украину пойти на мирные переговоры.

«Истерика, которая есть на Белоруссии и на России [так в оригинале], будет только усиливаться. Мы должны быть к этому готовы, понимаем, что враг понимает, что не имеет возможности военным путем решить вопрос, будет задействовать так называемый «план Б». Он на сегодняшний день начинает разворачиваться, мы с каждым днем все больше и больше получаем информации по этому поводу», – сказал секретарь СНБО.

«План известен, понятно, кто должен быть исполнителем этого плана, какая идет подготовительная работа. Это говорит о том, что у них надежды на то, что они могут военным путем решить вопрос захвата нашей страны уже нет…

Это касается переговоров, которые они предлагают. Я могу сказать, что то, что касается «Минска-3» в нашей стране, это абсолютно неприемлемо для нашего общества», – заявил Данилов.

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