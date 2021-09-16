Россия готовится признать ЛДНР – Бортник

16.09.2021 21:47 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия не станет вести никаких переговоров по Крыму до тех пор, пока Киев не выполнит Минские соглашения и окончательно не решит проблему Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нам (Украине) необходимо пересмотреть вообще всю государственную политику в отношении Донбасса. Без решения вопроса Донбасса не будет даже подхода к истории Крыма. То есть, мы пока не решим вопрос Донбасса, мы даже нормально говорить о Крыме не сможем, предмета для диалога не будет. Мы должны понять, что Россия поменяла свою стратегию в отношении Донбасса. Уже два года как Россия передумала и не собирается возвращать нам Донбасс. Мы дальше живём в мифе в отношении того, что Россия хочет обратно запихнуть нам Донбасс, чтобы он был якорем, мешающим нашей евроинтеграции», – сказал он.

Также Руслан Бортник подчеркнул, что в скором времени Россия может признать Донбасс.

«Возможен ли разворот в поведении России, я о признании этих республик и их реинтеграции в РФ?» – спросила ведущая. «Реинтеграция в РФ – маловероятный сценарий. Признание этих республик при нынешнем тренде – реальный сценарий на протяжении десяти лет», – ответил Бортник.