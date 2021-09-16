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16.09.2021 21:47 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Россия готовится признать ЛДНР – Бортник

Новости УкраиныРоссия не станет вести никаких переговоров по Крыму до тех пор, пока Киев не...

Россия не станет вести никаких переговоров по Крыму до тех пор, пока Киев не выполнит Минские соглашения и окончательно не решит проблему Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил  директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам (Украине) необходимо пересмотреть вообще всю государственную политику в отношении Донбасса. Без решения вопроса Донбасса не будет даже подхода к истории Крыма. То есть, мы пока не решим вопрос Донбасса, мы даже нормально говорить о Крыме не сможем, предмета для диалога не будет.

Мы должны понять, что Россия поменяла свою стратегию в отношении Донбасса. Уже два года как Россия передумала и не собирается возвращать нам Донбасс. Мы дальше живём в мифе в отношении того, что Россия хочет обратно запихнуть нам Донбасс, чтобы он был якорем, мешающим нашей евроинтеграции», – сказал он.

Также Руслан Бортник подчеркнул, что в скором времени Россия может признать Донбасс.

«Возможен ли разворот в поведении России, я о признании этих республик и их реинтеграции в РФ?» – спросила ведущая.

«Реинтеграция в РФ – маловероятный сценарий. Признание этих республик при нынешнем тренде – реальный сценарий на протяжении десяти лет», – ответил Бортник.

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