Россия готовится создать «проблемы» для ВСУ на Сумщине, – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 14:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Россия сконцентрировала резервы для удара по приграничью в Сумской области Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-спикер Генштаба ВСУ, бывший крымчанин Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сконцентрировала резервы для удара по приграничью в Сумской области Украины. Об этом в...

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По мнению Селезнева, существующей группировки недостаточно для освобождения Сум, но она может создать проблемы вдоль приграничья.

«Не просто так военнослужащие из 44-го армейского корпуса находятся на территории Курской области. Ответ очевидный – россияне планировали провести определенные наступательные действия на территории нашего пограничья в Сумщине. Там суммарно, на территории Курской области россияне сосредоточили, по состоянию на сегодня, порядка 14 тысяч своих военнослужащих. Это мало для того, чтобы реализовать миссию по оккупации пограничного украинского города Сумы, но для создания определенных проблем на нашем пограничье на территории Сумской области этого вполне достаточно.

Уже сейчас российские диверсионно-разведывательные группы активно бродят в нашем пограничье, уже сейчас россияне активно используют минометные мины и артиллерийские боеприпасы, чтобы бить по нашему пограничью на Сумщине, уже сейчас прилетают управляемые авиабомбы, которые вражеская авиация запускает с территории Курской области», – заявил Селезнев.

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