Россия готовится вести войну по фронту от Финляндии до Молдовы – Сивков
Изменение организационно-штатной структуры российской армии и появление новых округов говорит об активной подготовке Москвы к полномасштабной войне с НАТО от Финляндии до Молдовы.
Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Создаются новые округа. Дробление большого Западного военного округа на более мелкие Московский и Ленинградский – это однозначно подготовка к предстоящему уже открытому столкновению с НАТО.
Ленинградский уже будет прифронтовым округом, который с началом военных действий будет преобразован во фронт, а на территории самого округа будет сформирован тыловой военный округ, где будут формироваться войска.
А Московский военный округ, скорее всего, на данном этапе, будет преобразован в тыловой военный округ, где будут формироваться войска, будет обеспечиваться подготовка резервов, и так далее», – сказал эксперт.
Сивков подчеркнул, что в худшем случае России придётся воевать по фронту от Молдовы до Финляндии.
«Это уже подготовка к крупномасштабной войне, когда на первом этапе в войну втянутся уже объявившая войну Польша и почти объявившая войну Молдова. А там уже встанет вопрос Финляндии, а Норвегия уже в НАТО», – подытожил он.
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