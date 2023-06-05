Россия готовится вести войну по фронту от Финляндии до Молдовы – Сивков

Владимир Гладков .  
05.06.2023 21:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Изменение организационно-штатной структуры российской армии и появление новых округов говорит об активной подготовке Москвы к полномасштабной войне с НАТО от Финляндии до Молдовы.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Изменение организационно-штатной структуры российской армии и появление новых округов говорит об активной подготовке Москвы...

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«Создаются новые округа. Дробление большого Западного военного округа на более мелкие Московский и Ленинградский – это однозначно подготовка к предстоящему уже открытому столкновению с НАТО.

Ленинградский уже будет прифронтовым округом, который с началом военных действий будет преобразован во фронт, а на территории самого округа будет сформирован тыловой военный округ, где будут формироваться войска.

А Московский военный округ, скорее всего, на данном этапе, будет преобразован в тыловой военный округ, где будут формироваться войска, будет обеспечиваться подготовка резервов, и так далее», – сказал эксперт.

Сивков подчеркнул, что в худшем случае России придётся воевать по фронту от Молдовы до Финляндии.

«Это уже подготовка к крупномасштабной войне, когда на первом этапе в войну втянутся уже объявившая войну Польша и почти объявившая войну Молдова. А там уже встанет вопрос Финляндии, а Норвегия уже в НАТО», – подытожил он.

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