Россия выравнивает фронт и готовится к зимней позиционной войне – прогноз

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Россия атакует на нескольких направлениях, чтобы выровнять фронт.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский военный эксперт, экс-глава департамента СБУ полковник Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, выровняв линию фронта, России будет проще ее удерживать.

«Они сейчас фронт выравнивают кругом. Для чего? Для того, чтобы заморозить и уйти на зиму с выровненным фронтом. Во-первых, политически понятно, фронт выровняли, меньше вооруженных сил надо. Потому что одно дело – вот так, а другое дело так. Когда оно выровнено, тогда переходят к классической позиционной войне», – заявил Стариков.