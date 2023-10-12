Россия выравнивает фронт и готовится к зимней позиционной войне – прогноз

Анатолий Лапин.  
12.10.2023 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия атакует на нескольких направлениях, чтобы выровнять фронт.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский военный эксперт, экс-глава департамента СБУ полковник Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия атакует на нескольких направлениях, чтобы выровнять фронт. Об этом в эфире видеоблога «Говорит...

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По словам Старикова, выровняв линию фронта, России будет проще ее удерживать.

«Они сейчас фронт выравнивают кругом. Для чего? Для того, чтобы заморозить и уйти на зиму с выровненным фронтом. Во-первых, политически понятно, фронт выровняли, меньше вооруженных сил надо. Потому что одно дело – вот так, а другое дело так. Когда оно выровнено, тогда переходят к классической позиционной войне», – заявил Стариков.

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