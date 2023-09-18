Россия готовится задействовать в СВО лазерное оружие – прогноз

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Эксперты уверены, что Россия действительно работает над оружием, основанном на новых физических принципах.

Ранее о таком оружии, не вдаваясь в подробности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военный аналитик, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что это может быть за оружие.

«Одно из направлений – инфразвуковое оружие. Это приборы для излучения инфразвука, который воздействует на слуховые органы человека, вызывая болезненное состояние. Например, возникает паническое состояние, и люди разбегаются, чтобы не слышать его. Сейчас подобные средства, кстати, используются полицейскими структурами. Разработано оно было в США, применялось в Израиле для разгона демонстрантов. Саакашвили в свое время применял такие станции против демонстрантов в Грузии. Одним словом, это достаточно эффективное средство, а главное – не летальное и не приводящее к серьезным последствиям для здоровья», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

Кроме того, он указал на электромагнитное оружие, приведя в пример антидроновые ружья.

«Но вот против больших дронов, конечно, такие ружья малоэффективны. Весь вопрос в мощности электромагнитного излучения. При помощи антидронового ружья достаточно сложно бороться, к примеру, с дроном самолётного типа. Тут нужны более мощные электромагнитные пушки, чтобы нарушать работу средств связи и управления или выжигать микросхемы и всю электронику беспилотников, после чего они падают на землю», – объяснил эксперт.

По его словам, лазерное оружие у России уже есть, это направление нужно лишь развивать.

«Боевой лазер «Пересвет» уже несёт боевое дежурство. Разработан ещё один лазерный комплекс, который недавно прошёл испытания. Планируется, что этот комплекс будет применяться в зоне специальной военной операции против беспилотников. Его основное предназначение – борьба с беспилотными летательными аппаратами, причём он их уничтожает физически, а не только выводит из строя», – говорит аналитик.

Кроме того, ведутся работы в области использования плазмы.

«Это когда вместо зенитных ракет для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников или ракет будут применяться так называемые болиды. Но, скажем так, это разработки завтрашнего дня. А вот лазерное, электромагнитное, инфразвуковое оружие уже существует, и сейчас ведётся работа по его усовершенствованию. Такое оружие уже в ближайшее время может быть масштабно применено в зоне спецоперации», – прогнозирует собеседник издания.

Он уверен, что разработка и применение оружия, основанного на новых физических принципах, даст России колоссальное преимущество.

«Во-первых, скорость электромагнитного или лазерного излучения равна скорости света. Ни одна ракета или снаряд с ним не сравнятся. Во-вторых, стоимость выстрела, по сравнению с высокоточной ракетой или даже снарядом, гораздо ниже. Ну, и, кроме того, обеспечивается очень высокая точность поражения. Оружие, основанное на новых физических принципах, имеет большое количество преимуществ по сравнению с обычным, именно поэтому мы и занимаемся его разработкой», – резюмировал Кнутов.