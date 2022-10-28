Россия готовится запустить конкурента Суэцкому каналу

28.10.2022  18:28 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Азербайджан, Дзен, Индия, Иран, Россия, Транспорт


Для России приобретает ключевую роль маршрут «Север – Юг» с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки.

Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов на форуме в Баку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для России приобретает ключевую роль маршрут «Север – Юг» с выходом в страны Персидского...

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«В перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу. Развитие этого коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимоотношений России и Азербайджана, а также от взаимоотношений наших стран с Ираном», – сказал вице-премьер.

По его словам, к 2030 году ожидается рост объёма российских грузов по коридору «Север – Юг» почти в два раза – с текущих 17 млн до 32 млн т.

Белоусов уточнил, что для этого нужно это развитие железнодорожной инфраструктуры, а также увеличение пропускной способности на российско-азербайджанской границе.

Сейчас она может пропускать до тысячи транспортных средств в сутки, к 2024 году этот показатель должен быть увеличен до 1,7 тысяч, а к 2026 году – то 3 тысяч транспортных средств.

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