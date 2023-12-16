Россия грамотно использует военные ресурсы и проводит хорошую подготовку резервов, – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
16.12.2023 16:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские военные достаточно мотивированы, они проходят качественную подготовку, грамотно наращивают и используют вооружение, а также накапливают ресурсы.

Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко 5 канала заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные достаточно мотивированы, они проходят качественную подготовку, грамотно наращивают и используют вооружение, а...

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По мнению Кривоноса, российская армия достигает успехов за счет правильного использования своих ресурсов.

«Они активно используют FPV-дроны. Если раньше использование в сутки было примерно 50-70 единиц по всему участку фронта, то сейчас эта цифра уже переваливает за 100. И это достаточно эффективное оружие.

Во-вторых, они в глубоком тылу, даже на территории Российской Федерации активно организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку, качественную подготовку, что дает им возможности. У них есть мобилизационный ресурс, у них очень хорошо проработана пропаганда, они мотивированы не только морально, но еще и финансово мотивированы.

Потому у них есть, из чего лепить. За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов», – признал Кривонос

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