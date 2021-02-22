Россия и Белоруссия готовят масштабный ответ на угрозу НАТО в Прибалтике

22.02.2021, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия придают первостепенное значение военному сотрудничеству, потому что в странах Прибалтики значительно возрос контингент войск НАТО.

Об этом в интервью БелРосТВ заявил белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим, на ситуацию, в которой находится Восточная Европа, так называемый язык геостратегии “белорусский балкон”, то мы увидим, что в Прибалтике, несмотря на обязательство не наращивать постоянный контингент присутствия НАТО, во много раз увеличилось это присутствие. Они использовали лазейку, так называемую “ротационную основу”. На полгода завозят и меняют. Но по факту это та же самая постоянная группировка войск, которая производит дисбаланс сил в регионе и потенциально несет угрозу для геостратегического направления на Москву», – сказал Петровский.

Он напомнил, что на 2021 год запланированы совместные учения российских и белорусских военных.

«Думаю, что они будут более масштабными, уже мы видели в 2020 году наши совместные учения “Славянское братство”, которые так же были более масштабными. Почему? Потому что мы должны продемонстрировать, что готовы сбалансировать ту милитаризацию, которая идет с западного направления. Когда нам реально, несмотря ни на что, угрожают не только экономическими санкциями, а угрожают военной угрозой.

Зачем наращивать военное присутствие? Зачем создавать какие-то базы в Польше, зачем выдумывать какие-то Сувалковские коридоры, которые якобы захватит Беларусь? Создавать эти мертвые сущности, против которых вести якобы какую-то борьбу. Только для одной цели. Изменить инициативу геостратегическую, военно-политическую в регионе. Нарастить максимально свои силы и шантажировать и Беларусь, и Россию», – заключил Петровский.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Евстафьев назвал Прибалтику как наиболее вероятный регион, где США инициирует военный конфликт, потому что Украина не подходит для этой цели географически, а «Прибалтику не жалко».