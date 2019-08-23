Россия и Белоруссия готовятся к отражению гибридной агрессии

23.08.2019, Минск, Александр Шпаковский

В недавнем заявлении министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что ситуация на западном стратегическом направлении остается напряженной. Отмечается развертывание американской системы ПРО в Польше и Румынии, усиливается присутствие НАТО в Восточной Европе, фиксируется расширение военного сотрудничества Североатлантического Альянса с нейтральными Финляндией и Швецией.

В соответствии с нормами международного права

Естественно Россия вынуждена принимать комплексные ответные меры, среди которых первостепенное значение имеют переоснащение и системная подготовка войск, размещенных на западных рубежах. Конкретно, по информации Шойгу, Западный военный округ до конца текущего года получит свыше 1, 3 единиц техники, будет проведено более 20 –ти учений. Первоочередное значение в этой связи имеет военное сотрудничество с Республикой Беларусь, армия которой образует совместную с частями ЗВО РФ региональную группировку войск Союзного государства (РГВСГ). В частности, на настоящем этапе продолжается подготовка совместных российско-белорусских учений «Щит Союза 2019», которые пройдут на полигоне Мулино Нижегородской области в период с 13 –го по 19-ое сентября.

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Несмотря на то, что учения пройдут в Поволжье, то есть достаточно далеко от границ со странами НАТО, их замысел направлен на отработку обеспечения безопасности белорусско-российского союза, то есть западного направления. Предполагается, что военные двух стран в условиях, приближенных к боевым, будут оттачивать навыки противодействия незаконным вооруженным формированиям (НВФ), которые вторглись на территорию союзников при внешней поддержке третьих сил.

На специальном брифинге, посвященном учениям, заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев подчеркнул, что в предстоящих мероприятиях примут 12 тысяч военнослужащих, 950 единиц боевой техники, до 70 самолетов и вертолетов, что полностью соответствует всем международным договорам по ограничению вооружений.

Кроме того, белорусский генерал сообщил, что Российская Федерация своевременно проинформировала всех зарубежных партнеров о предстоящих военных маневрах, а Москва и Минск готовы предоставить заинтересованным странам исчерпывающие сведения по данному вопросу. Также, в заявлении представителя Минобороны Беларуси отдельно подчеркивалось, что учения носят «исключительно оборонительный характер», что особенно контрастирует с военными приготовлениями НАТО, в рамках которых достаточно часто (например, в ходе недавних учений «Анаконда – 2018») отрабатываются именно наступательные действия.

То есть, в отличие от стран евроатлантического лагеря, союзники продолжают неукоснительно придерживаться международного права и норм военно-дипломатической этики. Такой подход нельзя воспринимать как слабость, так как наплевательское отношение к законности со стороны Вашингтона не должно оборачиваться симметричными действиями других стран, иначе впоследствии придется разделить и вину за кризис безопасности в мире.

Механизм противодействия гибридным угрозам

Примечательно, что для участия в маневрах Беларусь направит в Россию свыше 4 тысяч военнослужащих, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, боевых орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов. Военные указывают, что, во-первых, за счет проведения учений будет оценена транспортная инфраструктура и ее возможности по обеспечению переброски войск на большие расстояния, во-вторых, будут отработаны вопросы планирования применения РГВСГ для решения задач по недопущению дестабилизации обстановки, а в-третьих, проведена подготовка к боевым действиям в условиях нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

Как отмечает командующий ЗВО РФ генерал-полковник Журавлев, войска будут «выполнять практические действия по освобождению населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований», что особенно важно для белорусской части РГВСГ, так как российская армия уже имеет бесценный опыт проведения подобного рода операций за счет сирийской кампании.

Таким образом, проведение учений в глубине России не должно никого обманывать: на практике военные готовятся к подавлению прорвавшихся через государственную границу НВФ, которым оказывают огневую поддержку ракетные войска и авиация третьих стран, а также освобождению захваченных террористами населенных пунктов.

Тот же генерал-майор Белоконев и не скрывал, что «замысел учений разработан с учетом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзного государства и развязывания военного конфликта», а за счет проведения “Щит Союза – 2019” предполагается «на практике проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению».

Между тем, общеизвестно, что «предназначение» региональной группировки войск – это защита западных рубежей, что является четким сигналом потенциальному противнику, хотя еще годом ранее Сергей Шойгу дипломатично заявлял, что «Щит 2019» не нужно рассматривать в контексте учений НАТО. Тем не менее, тот факт, что учения пройдут не в Беларуси, а в глубине России, не позволяет Альянсу в полной мере задействовать свою информационную инфраструктуру и политических контрагентов из числа белорусской прозападной оппозиции, так как это было с учениями «Запад 2017». Ну не станешь же на полном серьезе утверждать, будто в этот раз белорусские войска собираются оккупировать Россию, либо «скрытно остаться» на территории, как это казалось два года назад некоторым украинским генералам.

Как верно заметил российский профессор, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, «на сегодняшний день военная сфера – это та область двустороннего сотрудничества, где позиции России и Беларуси если не идентичны, то максимально близки». Это значит, что недоброжелатели будут делать все возможное для дезорганизации военного сотрудничества и в этих условиях проведение совместных мероприятий, особенно таких, как учения «Щит Союза 2019», особенно важно как в фокусе обеспечения обороноспособности Союзного государства, так и в общем контексте укрепления братства и взаимного доверия.