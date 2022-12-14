Россия и Белоруссия изобрели чудо-лекарство, но из-за бюрократии не могут внедрить его для помощи бойцам СВО

России и Белоруссии не удается реализовать проекты по производству биологически безопасных лекарств нового поколения – «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2».

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил сенатор Сергей Митин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результатом этих программ явилось изобретение мирового уровня. Была разработана технология производства аналога лактоферрина человека. Лактоферрин – это полифункциональный белок, которые сегодня очень актуален, потому что это противогрибковое, противовирусное, противовоспалительное средство, которое может использоваться в лекарствах как для людей, так и для животных.

Белорусы уже используют этот проект, и в союзном парламенте есть даже средства на его реализацию. Это особенно актуально сегодня, потому что может стать лекарством против ковидной инфекции. Сегодня Министерство обороны в нем очень заинтересовано, потому что покровные материалы с применением лактоферрина являются очень сильным заживляющим средством при ожогах и ранах. Но, к сожалению, мы не можем приступить к дальнейшей реализации этого проекта», – сказал Митин, не уточнив, что же конкретно мешает внедрению нового препарата.