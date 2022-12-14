Россия и Белоруссия изобрели чудо-лекарство, но из-за бюрократии не могут внедрить его для помощи бойцам СВО

14.12.2022  23:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Медицина, Наука, Россия


России и Белоруссии не удается реализовать проекты по производству биологически безопасных лекарств нового поколения  – «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2».

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил сенатор Сергей Митин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России и Белоруссии не удается реализовать проекты по производству биологически безопасных лекарств нового поколения ...

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«Результатом этих программ явилось изобретение мирового уровня. Была разработана технология производства аналога лактоферрина человека. Лактоферрин – это полифункциональный белок, которые сегодня очень актуален, потому что это противогрибковое, противовирусное, противовоспалительное средство, которое может использоваться в лекарствах как для людей, так и для животных.

Белорусы уже используют этот проект, и в союзном парламенте есть даже средства на его реализацию. Это особенно актуально сегодня, потому что может стать лекарством против ковидной инфекции. Сегодня Министерство обороны в нем очень заинтересовано, потому что покровные материалы с применением лактоферрина являются очень сильным заживляющим средством при ожогах и ранах. Но, к сожалению, мы не можем приступить к дальнейшей реализации этого проекта», – сказал Митин, не уточнив, что же конкретно мешает внедрению нового препарата.

Издание «Беларусь сегодня» еще в 2019 году так поясняло проблему с внедрением разработки:

«Какими бы удивительными ни были свойства лактоферрина, до применения его как лекарственной субстанции или пищевого компонента — в БАДах, функциональном питании — пока не дошло: этот инновационный компонент хоть и является человеческим белком, получен с использованием трансгенных коз. И соответствующих методик токсико‑гигиенической оценки продукта пока не создано. Хотя аккредитованные при Минздраве лаборатории проводят оценку субстанций, полученных, например, при помощи генно‑модифицированных бактерий».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в стране разрабатывается своя вакцина от ковида.

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