Россия и Белоруссия множат на ноль прибалтийские порты

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия в пятницу подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

Ранее эта группа товаров шла через прибалтийские порты.

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«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн», – сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

В текущем году будет перевалено 3,5 млн тонн. РЖД снизила тарифы для белорусских предприятий, поэтому перевалка через российские порты не станет дороже.

«Цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов ниже, чем была при перевалке через прибалтийские порты. И все наши стивидоры, трейдеры и участники от РЖД – мы все пошли на существенные скидки, исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона», – заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

От принятого решения пострадает прежде всего литовский порт в Клайпеде, который переваливает в год 40 млн тонн, из которых 4-6 млн тонн приходится на нефтепродукты из Белоруссии. Только за 9 месяцев 2020-го литовская сторона получила за перевалку 23,7 миллиона евро.

Окончательный удар по клайпедскому порту нанесет отказ Белоруссии от перевалки калийных удобрений.

«Мы продолжим работу. У нас есть ещё возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии, продолжить работу, например… калийные удобрения производятся на экспорт в объёме около 10 млн тонн», – сказал Савельев.

«А мне даже нравится. Ну, не будет промышленности и жд в Прибалтике, так чище же станет и туристичнее (простите за неправильное написание слова)», – иронизирует политолог Марат Баширов.