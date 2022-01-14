Россия и Белоруссия не будут приглашать Казахстан присоединиться к Союзному государству

14.01.2022  17:21 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Казахстан, Политика, Россия, Экономика


Союзное государство России и Белоруссии будет эволюционировать в сторону большей экономической координации.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Союзное государство России и Белоруссии будет эволюционировать в сторону большей экономической координации. Об этом...

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«У нас нет такой привычки – кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод – мы вежливые люди», –  подчеркнул министр.

По его мнению, Союзное государство находится «в ускоренной стадии строительства».

«Союзное государство будет эволюционировать в сторону все больше и большей координации действий по внутриэкономическим делам в сторону гармонизации соответствующих механизмов. Все более будет востребован союзный парламент. С точки зрения нашей обороноспособности последние события, безусловно, добавляют аргументов, если они кому-нибудь еще были нужны к тому, чтобы мы ее укрепляли. Есть полное единение и понимание этой задачи», – сказал Лавров.

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