Россия и Белоруссия оказались на грани «сахарной войны»

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия может ограничить или вовсе прекратить поставки сахара в Россию. О подготовке к реализации такого сценария свидетельствует тот факт, что с рабочих мест исчезли все директора сахарных заводов, а также руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, отвечавший за экспорт сахара в Россию.

Есть основания полагать, что все они скрываются от правоохранителей, готовых выдвинуть против них обвинения в коррупции.

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«Все белорусские сахарные заводы, кроме Слуцкого, убыточны. При этом получают от государства поддержку в виде низких цен на энергоресурсы и кредиты на закупку сахарной свеклы. Кроме того, государство создало им режим максимального благоприятствования, установив фиксированную и довольно высокую цену на сахар на внутреннем рынке. При этом эксперты утверждают, что на экспорт, и в частности в Россию, продукт продается по цене в два раза ниже», – пишет «Независимая газета».

Белорусские журналисты полагают, что двоих «сахарных директоров» все-таки удалось арестовать. Несколько дней назад спецслужбы внезапно развернули рейс «Белавиа» на Мюнхен и сняли с него двух человек. Официальных объяснений нет, но в СМИ пишут, что это могли быть директора двух сахарных заводов: Городейского (Минская область) – Михаил Криштапович и Слуцкого (Минская область) – Николай Прудник.

Если это так, то уже есть хотя бы два фигуранта будущего громкого дела, которое повлечет запрет экспорта «белой смерти» в Россию.

Предыдущая сахарная война между Белоруссией и Россией разгоралась в 2005-2007 году. Россия перекрыла экспорт из-за подозрений в том, что под видом белорусского в страну ввозится дешевый сахар из третьих стран. Эт

сильно било по российским производителям в Краснодарском крае.

Тогда сахарная война совпала с газовой: «Газпром» отказывался продавать его по внутренним ценам, Белоруссия в ответ не отдавала российскому монополисту уже оплаченные 50% «Белтрансгаза».

Сегодня аналогичная ситуация с нефтью. Белорусский президент Александр Лукашенко требует снижения цен, в результате поставки из России почти полностью прекратились. Деловой партнер Лукашенко Маихаил Гуцериев поставит последние 250 тыс тонн в начале февраля. В знак протеста Белоруссия закупает небольшие партии нефти в Норвегии – на 130 долларов дороже российской.