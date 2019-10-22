Россия и Белоруссия переходят на расчеты в рублях

22.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия и Россия завершают создание двусторонней системы финансовых расчётов, которая не предусматривает использование международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщил журналистам председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Олег Коробьин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект находится в высокой степени готовности, уже заключен договор с Банком России.

Фактически БМРЦ будет исполнять такую же роль, как сейчас исполняем по системе SWIFT.

Это альтернативный сервис для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов. И из России в пользу белорусских банков минуя SWIFT.

Это было политическое решение двух центральных банков для того, чтобы объединить системы расчетов», – пояснил Коробьин.

Систему планируется запустить в ноябре-декабре. Основной валютой расчетов станет российский рубль.