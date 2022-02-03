Россия и Белоруссия пообещали продолжить интеграцию двух государств

03.02.2022  17:13 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Новый посол РФ в Минске Борис Грызлов вручил сегодня верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Приветствуя его, белорусский лидер подчеркнул амбициозность интеграционных планов стран-союзниц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый посол РФ в Минске Борис Грызлов вручил сегодня верительные грамоты президенту Белоруссии Александру...

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«Все вас хорошо знают в Беларуси как давнего друга и ценят ваш большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия между нашими странами. Сегодня перед Минском и Москвой стоят большие, амбициозные задачи. 2021-й вошел в историю наших государств как год принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции, которые позволят вывести стратегическое партнерство на качественно новый уровень.

Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы как опытнейший руководитель в российском государстве, да и мирового масштаба, будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия», – сказал Лукашенко.

В свою очередь Грызлов пообещал журналистам, что плоды интеграции жители России и Белоруссии почувствуют уже через два года.

«Мне как послу и всему нашему посольству будет необходимо обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений. Это реализация Союзного договора, и военная доктрина, и концепция миграционной политики, и 28 отраслевых союзных программ, которые нужно будет насыщать реальными законами и нормативными актами.

Это очень большая работа на ближайшие два года. Я думаю, что население России и Белоруссии в конце этого периода уже оценят реальные плоды нашего Союзного государства», – сказал Грызлов.

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