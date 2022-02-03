Россия и Белоруссия пообещали продолжить интеграцию двух государств

Новый посол РФ в Минске Борис Грызлов вручил сегодня верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Приветствуя его, белорусский лидер подчеркнул амбициозность интеграционных планов стран-союзниц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все вас хорошо знают в Беларуси как давнего друга и ценят ваш большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия между нашими странами. Сегодня перед Минском и Москвой стоят большие, амбициозные задачи. 2021-й вошел в историю наших государств как год принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции, которые позволят вывести стратегическое партнерство на качественно новый уровень.

Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы как опытнейший руководитель в российском государстве, да и мирового масштаба, будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия», – сказал Лукашенко.