Россия и Белоруссия продлили важнейшее стратегическое соглашение

14.09.2022  15:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Госдума РФ продлила сегодня на 25 лет соглашения с Белоруссией о порядке использования и содержания расположенного на белорусской территории узла системы предупреждения о ракетном нападении Барановичи и радиостанции Вилейка.

Оба соглашения были просрочены, но продолжали действовать.

Госдума РФ продлила сегодня на 25 лет соглашения с Белоруссией о порядке использования и...

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«Узел Барановичи – это отдельный радиотехнический узел системы предупреждения о ракетном нападении. Он предназначен для автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты системы предупреждения о ракетном нападении.

Прекращение соглашения приведет к выводу этого узла связи из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении и снижению возможностей по обнаружению пусков баллистических ракет на западном стратегическом воздушно-космическом направлении», – напомнил полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко.

Радиостанция «Вилейка» предназначена обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне ответственности передачи сигналов централизованного боевого управления.

Прекращение соглашения по Вилейке привело бы к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками при выполнении ими боевых задач в Атлантическом океане.

«Мы обязаны это сделать, понимая, какое значение имеет станция раннего предупреждения о ракетном нападении. Деятельность станции «Вилейка» имеет большое значение для укрепления обороноспособности нашей страны и способности упреждать и наносить удары по вероятному противнику.

Хочу отметить, что на всем протяжении взаимоотношения России и Белоруссии все противники российско-белорусской интеграции периодически поднимали вопрос о необходимости закрыть эти станции, пытались скомпрометировать их деятельность.

Но должен отдать должное руководству Республики Беларусь: как они функционировали, так и функционируют на безвозмездной основе», – в свою очередь заявил депутат Константин Затулин.

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