Россия и Белоруссия отвечают НАТО маневрами на границе с Польшей и Украиной

Новости Украины

Россия и Белоруссия проведут совместные учения на границах Белоруссии с Польшей и Украиной.

Об этом сегодня на совещании с военными заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси – это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, «белорусском балконе», провести солидные учения. Эти учения не должны стать исключительно белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина). Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», – сказал Лукашенко.

По его данным в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс военнослужащих НАТО, в том числе от 8 до 10 тысяч военнослужащих США. Кроме того Польша обратилась к НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.

«Настораживает обстановка и на южных рубежах. Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси». У белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих. То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны», – сказал Лукашенко.

«Что-то мне подсказывает, что, судя по названию, сценарий учений будет предполагать не только успешное отражение нападения условного противника, но и переход в контрнаступление с нанесением противнику неприемлемого ущерба вплоть до полной и безоговорочной капитуляции», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале белорусский тележурналист Игорь Тур.