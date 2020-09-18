Россия и Белоруссия сорвали выступление Тихановской в ООН

18.09.2020, Москва, Елена Острякова

Совет по правам человека в ООН принял сегодня резолюцию по ситуации в Белоруссии с перевесом всего в один голос.

23 страны-члена совета поддержали резолюцию, два государства высказались против, еще 22 воздержались, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале заседания представители России, Китая, Белоруссии и Венесуэлы выступили против заслушивания бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, но председательствующая проигнорировала их мнение и дала слово женщине, находящейся под полным контролем польских и литовских спецслужб.

Тогда в знак протеста во время выступления Тихановской представители России и Белоруссии стали стучать по микрофонам своими карточками и трансляцию пришлось отключить. Об этом в блоге на «Радио Свобода» написал живущий постоянно в Германии руководитель белорусского “Свободного театра” Николай Халезин.

В итоговой резолюции высказано сожаление о том, что Минск не выполнил обязательства в сфере избирательных прав, президента Лукашенко призвали начать диалог с оппозицией, а верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет – проводить мониторинг ситуации.

«В отсутствие мандата и непризнанных критериев считаем недопустимым использовать СПЧ ООН для выборов в любой стране в любой постановке. Распространение в СМИ неподтвержденной информации в утвердительной и обвинительной манере, как это произошло в отношении событий в Белоруссии со стороны специальных процедур СПЧ и некоторых спецслужб международных организаций, является грубым злоупотреблением их полномочиями», – сказал в своем выступлении постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич.

Прокомментировал заседание и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Резолюция абсолютно надуманная. Создаётся очень опасный прецедент для ООН. Потому что статья вторая устава ООН четко говорит о том, что организация не должна вмешиваться во внутреннюю компетенцию того или иного государства. Эта резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Белоруссии», – сказал Макей.