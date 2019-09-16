Россия и Белоруссия создадут конфедеративное государство в 2022 году – СМИ

16.09.2019

Российское издание «Коммерсант» утверждает, что ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной правительствами двух стран в начале сентября.

Обе стороны обещали предать ее гласности, но не сделали этого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По крайней мере на бумаге, подписанной двумя премьер-министрами,— речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам. При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления», – пишет издание.

В программе речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

«Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс», – пишет «Коммерсант».

При этом издание отмечает, что конкретики в программе мало.

«Исходя из документа, сказать, с какого года он вступит в силу, невозможно — впрочем, если с 1 января 2022 года в Союзном государстве будут разграничены (как стандартно происходит в конфедерации) вопросы, относящиеся к общему и национальным предметам ведения, и Налоговый кодекс РФ может измениться в 2022 году», – говорится в статье.