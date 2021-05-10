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10.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Россия и Европа не хотят видеть Байдена единоличным лидером Запада – Джангиров

Новости УкраиныФундаментальный вопрос предстоящего саммита президентов России и США состоит в том, от чьего имени...

Фундаментальный вопрос предстоящего саммита президентов России и США состоит в том, от чьего имени Джо Байден будет с Путиным: США или коллективного Запада.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут что интересно: России, конечно, хотелось бы, чтобы Байден только от имени Америки выступал. В этом случае появляется пространство для маневра между позицией Соединенных Штатов и позицией Европы, зазоры обязательно будут. Если Байден будет представлять общее мнение: НАТО, Большой Семерки, обобщенного Запада, – тогда это было бы выгодно Байдену.

Во-первых, пристегнуть всех союзников под лозунгами сплотиться против Китая, и вместе какого-то худого мира с Россией достичь. Понятно, что напряженный и холодный мир. Но и у России не останется тогда особо зазоров, чтобы маневрировать между США и Европой», – рассуждает Джангиров.

При этом он полагает, что ЕС, как и Путина, устроил бы первый вариант, так как Европа тоже нуждается в пространстве для маневра.

«По одним вопросам Европа солидаризируется с США, по другим, как сейчас с «Северным потоком-2» происходит, – не солидаризуясь. Кстати, на последней встрече G7 мы видели солидарность министра иностранных дел Франции и госсекретаря Блинкена по защите госсувернитета Украины, но по «Северному потоку-2» они констатировали пока расхождения взглядов и несовместимость позиций», – заключил Джангиров.

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