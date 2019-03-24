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24.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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«Россия и Европа совместно уничтожают Украину»

Финансируя так называемое гражданское общество Запад способствует уничтожению и развалу Украины.

Такое мнение в интервью журналу “Країна” высказал депутат Верховной рады от БПП, кандидат в президенты Украины Аркадий Корнацкий.

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“В Кремле был специальный штаб по управлению Украиной. Им руководил Виктор Черномырдин – сначала глава Газпрома, затем премьер-министр, затем – посол России в Киеве. Постоянный куратор Украины. Этот штаб в 1990-х завел в нашу политику Кучму, Лазаренко, Тимошенко – весть днепропетровский клан. Сделали газ инструментом захвата и порабощения Украины. Отсюда все началось”, – утверждает Корнацкий.

При этом он подвергает критике и Европу.

“Не меньше зла Украине сделала Европа. Наши и российские власть имущие держат тамошних политиков за полезных идиотов. И используют в собственных шкурных интересах. Так называемые европейские реформы дополнили российскую неоимпериалистическую политику и привели к превращению украинской всенародной социально-экономической системы в олигархическую. В начале 1990-х мы имели одну из мощнейших экономик Европы. И все было народной собственностью. Разграбили. А что мешает России и Европе – уничтожили”, – сказал депутат.

“Нужно, чтобы мир перестал уничтожать Украину. В том числе – своей “помощью”.Особенно финансированием так называемого гражданского общества, навязывание антинародных реформ и принуждением к развалу государства”, – резюмировал Корнацкий.

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