Россия и Грузия приблизились к важному решению

04.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Впервые со времен войны 2008 года на Кавказе может возобновиться транзит грузов из Грузии в Россию и обратно через Южную Осетию и Абхазию, которые грузины считают «оккупироваными», а РФ признает независимыми государствами.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Окончательно вопросы транзита должны быть улажены 6 февраля в рамках первого с 2011-го года заседания совместного комитета России и Грузии.

Москва и Тбилиси еще в 2011-м году подписали соглашение, понадобилось семь лет, чтобы уладить все формальности, теперь заключен договор с швейцарской компанией Societe Generale de Surveillance (SGS), которая будет заниматься мониторингом потока грузов в регионе и их маркировкой.

«Предполагается, что так называемый абхазский коридор будут обслуживать терминалы, расположенные в Адлере и южнее реки Ингури, южноосетинский — в Алагире и в окрестностях Гори, а российско-грузинский коридор — во Владикавказе и в районе Казбеги (Военно-Грузинская дорога)», – говорится в статье.

«Эти планы могут осуществиться лишь при условии, что грузинская сторона будет согласна пропускать товары через Абхазию и Южную Осетию и оформлять их», – отмечает издание.