Россия и и Белоруссия намерены усилить интеграцию двух государств

21.06.2022  10:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Законодателям России и Белоруссии необходимо более предметно заниматься вопросами гармонизации законодательства двух стран в рамках Союзного государства.

Об этом заявил председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе 62 сессии Парламентского Собрания в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Законодателям России и Белоруссии необходимо более предметно заниматься вопросами гармонизации законодательства двух стран в...

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«На сегодняшний день есть возможность оценить шаги, сделанные на уровне исполнительной власти. Но что касается нас, законодателей, нам необходимо более предметно заниматься вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов», — отметил Володин.

По его словам, парламентарии должны использовать те возможности, которые предоставлены им законами и межгосударственными соглашениями. Они пока находятся в начале пути по интеграции законодательства двух стран.

«Уже не раз об этом говорили, когда речь идет, к примеру, о Евросоюзе, они намного большего достигли на пути интеграции, чем мы», — сказал Володин.

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