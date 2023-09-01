Россия и Израиль поставили Кипр на место: свои национальные интересы важнее
Москва и Иерусалим направили аналогичные сигналы в адрес Никосии относительно своей политической и финансовой деятельности на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
Об этом пишет издание in-cyprus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала понять, что российское консульство на территории Северного Кипра будет работать в соответствии с национальными интересами Москвы.
Ей был задан вопрос о консульстве России и реакции Никосии на такой шаг, который, по сути, повышает статус непризнанного территориального образования.
«Как известно, работа по совершенствованию механизмов и форм оказания консульских услуг российским гражданам, проживающим на севере острова, ведётся уже давно», – ответила Захарова.
В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который должен в воскресенье отправиться на Кипр для участия в трёхсторонней встрече на высшем уровне при участии Греции, оправдал деятельность израильских предпринимателей на Северном Кипре.
«У нас нет никакой политики ограничения деятельности израильских бизнесменов. Они могут поехать в любую точку мира, и именно это они и делают», – сказал глава правительства Израиля в интервью Antenna TV.
Республика Кипр, член ЕС и НАТО, ранее излюбленное место для отдыха россиян среднего достатка, присоединилась к санкциям против России, а в июне этого года заявила о «нулевой терпимости» к 20 кипрским компаниям, обходящим антироссийские санкции. В то же время, Кипр голосует в ООН за все антиизраильские резолюции.
Ни Россия, ни Израиль официально не признают Турецкую Республику Северного Кипра, провозглашённую в 1975 году и объявившую о своей независимости в 1983 году. Тем не менее, как Москва, так и Иерусалим в последние годы склонны демонстрировать независимость во внешней политики, основанной на принципах следования своим национальным интересам.
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