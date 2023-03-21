Россия и Китай бросят Западу глобальный вызов – Живов

Россия и Китай должны представить миру новую транснациональную идею, способную объединить 6 миллиардов человек, которых не устраивает леволиберальная расистская ЛГБТ-идеология коллективного Запада. Для начала можно объединить спутниковые системы и усилия разведок двух стран, что сделает сильнее обе стороны.

Об этом политолог и автор блога «Живов Z» Алексей Живов заявил в эфире «Первого севастопольского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча долгожданная, она означает начало стратегического партнёрства между Россией и Китаем. Вообще, китайцы со своей стороны сделали целый ряд серьёзнейших знаков: во-первых, Си Цзиньпин приехал в Россию сразу после переизбрания председателем КНР – это первая страна, которую он посетил, и это многое значит; во-вторых в Китае на должность министра обороны назначен человек, который находится под санкциями США, и это назначение произошло неделю назад; в-третьих, мы конечно же ожидаем от Китая определённой военно-технической помощи на данный момент и более близкого союза, поскольку понимаем, что стратегически в соответствии с Американской военной национальной доктриной безопасности, Россия и Китай являются двумя главными оппонентами Соединённых Штатов Америки».

Эксперт напомнил, что США намерены выстроить глобальную или леволиберальную марксистскую диктатуру, опираясь на расовые этнические меньшинства, типа украинского, и ЛГБТ-сообщества. Такая идеология не может устраивать, как минимум, 6 из 7 миллиардов населения Земли, и Россия с Китаем создают пока тактическую, а, возможно, в перспективе стратегическую межнациональную межгосударственную коллаборацию, которая должна предоставить альтернативу развитию всей планеты.

«Это очень важно, чтобы идеи, которые выдвинут Россия и Китай, были всё-таки транснациональными, глобальными, – подчеркнул Живов. – Такими же глобальными идеями, какими является христианство, ислам, либерализм или консерватизм. Потому что только глобальной идеей мы сможем покорить все рынки так же, как покоряют американцы».

В прикладной плоскости, напомнил эксперт, Россию интересуют некоторые виды китайского вооружения, аналогов которым на данный момент нет в российской армии. Прежде всего, речь идет о беспилотниках, системах РСЗО большой дальности и крупного калибра.

«Также было бы очень интересно, если бы Россия и Китай создали совместные протоколы по национальной безопасности и объединили спутниковые группировки своих стран. 150 российских спутников и от 150 до 300 китайских – это, конечно, не позволит нам достичь паритета с Соединёнными Штатами Америки, у которых 1 500 спутников, но значительно расширят возможности и России, и Китая для совместного проведения разведывательных действий. Следовательно, улучшить наши позиции в плане военной разведки во время украинского конфликта. Я понимаю, что это скорее моя хотелка, чем возможно глобальная, но текущая возможность. Было бы здорово, чтобы мы шли к этому, потому что как-то же удалось объединить американскую, европейскую, британскую, канадскую разведки против России. Почему бы нам с китайцами не объединить разведки двух стран, тем более, что друг от друга, нам прямо скажем, скрывать нечего».

Политолог обратил внимание, что предыдущая встреча с Си Цзиньпином закончилась тем, что по возвращении в Москву Путин объявил о старте подготовки проведения референдумов в Херсонской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

«Что интересно: Блинкин заявил, что уловки России и Китая и попытки заморозить конфликт на Америку не действуют – она выступает против этих уловок и за продолжение вооруженного конфликта на Украине. Это конечно удивительно, насколько они честны стали в своей глобальной политике. Америка конечно удивительное государство – государство-подонок, где на уровне политики и первых лиц их гнилая натура декларируется, как абсолютно нормальная. То есть где-то идёт конфликт, по идее все мы стремимся к миру, но как только Россия и Китай начинают говорить об этом, Америка говорит нет», – заключил Живов.