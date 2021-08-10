Россия и Китай дают Западу масштабный вооруженный ответ

10.08.2021, Москва, Олег Кравцов

В Китае начались совместные с Россией учения «Запад / Взаимодействие-2021» . Таким образом, Москва и Пекин посылают Западу недвусмысленный сигнал, считают эксперты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Учения продлятся до 13 августа, в них примет участие 13 тысяч военнослужащих, причем российские впервые будут использовать китайское оружие.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин обращает внимание, что нынешние маневры – это начало серии крупных учений, в которых в этом году примут участие военнослужащие двух стран: так, уже в сентябре на территории России запланированы учения ШОС «Мирная миссия-2021», кроме того Москва пригласила страны —члены ШОС принять участие в своих стратегических командно-штабных учениях «Запад-2021».

Эксперт уточнил, что до 2018 года Россия и Китай принимали совместное участие только в сухопутных учениях ШОС «Мирная миссия», проходивших раз в один-два года, и в ежегодных военно-морских учениях «Морское взаимодействие».

«Теперь же у России и Китая за один год могут пройти сразу три весьма крупных наземно-воздушных учения, а также другие регулярные мероприятия. Это означает, что сотрудничество двух стран в военно-технической области явно выходит за рамки борьбы с терроризмом и может рассматриваться как ответ на растущую американскую военную активность у границ Китая и России», — считает Кашин.

«Смысл подобных учений не только в том, чтобы повысить боеспособность двух армий и их готовность к совместным действиям. Помимо сугубо военно-технической области маневры «Запад / Взаимодействие-2021» имеют существенную добавочную стоимость, поскольку повышают геополитическую капитализацию России и Китая в глазах Запада», — в свою очередь говорит замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По его словам, на Западе многие исходят из того, что по-настоящему тесного взаимодействия, в том числе в военно-технической области, между Россией и Китаем все равно быть не может, поскольку между этими странами есть скрытые внутренние противоречия, на которых в определенный момент якобы можно будет сыграть.

«В связи с этим маневры посылают тем силам на Западе, которые рассчитывают разделить Москву и Пекин, четкий сигнал о том, что Россия и Китай — это именно коллективная величина в современной геополитике», — подчеркнул Ломанов.

А директор Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков убежден, что активизация американской политики на китайском и российском направлениях вынуждает Москву и Пекин искать новые пути противодействия растущему давлению США и их союзников, считающих эти две страны главными угрозами своей безопасности.

Он добавляет, что «качественно новый уровень взаимодействия, продемонстрированный военными России и Китая в ходе маневров «Запад / Взаимодействие-2021», напоминает Западу и Индо-Тихоокеанскому региону о том, что идея изоляции Пекина и создания единого антикитайского фронта оказывается окончательно нежизнеспособной».