Россия и Китай договорились о строительстве «Силы Сибири-2» через Монголию

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Российско-китайские переговоры продлились сегодня 3 часа. По их итогам президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинпин подписали два документа: Совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

По словам Владимира Путина, эти документы «отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития и являются образцом стратегического партнерства», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В планах двух стран – кратно нарастить и углубить связи по 8 стратегическим направлениям. А также поднять долю расчетов в национальных валютах до 60%.

«Естественно, в ходе переговоров была подробно рассмотрена тематика сотрудничества в энергетике, которая продвигается хорошими темпами. Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти. При этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики. Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются и в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в 1,5 раза увеличила подачу этого топлива в КНР по магистральному трубопроводу «Сила Сибири». Причем, «Газпром» шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств. Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение соглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация договора о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии. С монгольской стороной все договоренности достигнуты. Это по году будет 50 млрд кубических метров газа», – сказал Путин.

Также Россия занимает 4 место по поставкам в Китай сжиженного газа и строит АЭС.

«Думаю, что лидер КНР умышленно выступил в поддержку Путина – лидера, который должен пролонгировать полномочия президента РФ для обеспечения стабильности мировой системы, возвращенной к международному праву, как основе отношений и отказу от американских «правил». Для США это оглушительный провал её дипломатии «с позиции силы», – написал в своем ТГ-канале политолог Алексей Мухин.

«Уже ясно, что российско-китайский паровоз после визита Председателя Си в Россию помчится вперед на всех парах и станет драйвером во многих отраслях по всему миру. Подписываются феноменальные по сути и объемам межправсоглашения. Аналитики Goldman Sachs уже говорят о новом сырьевом суперцикле под влиянием Китая, и это только начало», – считает его коллега Марат Баширов.