Россия и Китай прикрыли друг другу тылы в противостоянии с Западом

15.12.2021  09:22 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия


Запланированный на сегодня видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпя станет кульминацией дипломатического года для Москвы и Пекина, продолжающих сближение в ответ на политику сдерживания со стороны Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Запланированный на сегодня видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпя станет...

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«Обнадеживающим фоном для саммита Владимира Путина и Си Цзиньпина служат показатели двусторонней торговли. За последние 11 месяцев она выросла на 34% и составила $130,4 млрд. Это абсолютный рекорд. Однако нельзя не заметить и того, что объемы двусторонних инвестиционных потоков остаются недостаточными, что свидетельствует о недостаточном взаимном доверии между экономическими элитами», – сказал Ломанов «Коммерсанту».

Также он дал оценку словам главы МИД КНР Ван Вэньбиня о «стратегическом партнерстве двух стран, в котором они стоят спиной к спине».

«Это идет из восточных единоборств. Каждая из сторон осознает, что она отбивается от своих противников: Россия — на западном направлении, Китай — в Индо-Тихоокеанском регионе. Принципиально важно, что, стоя спина к спине, Россия и Китай прикрывают тылы друг другу», – считает аналитик.

«В 2021 году стороны значительно усилили политическое, военное и экономическое сотрудничество. Одновременно росла напряженность и в Восточной Европе, и в Восточной Азии. И каждая из сторон по отдельности вела свой сложный диалог с США. В последние месяцы этот диалог выглядел более успешным у России, чем у Китая», – в свою очередь говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, Москва и Пекин постоянно подозревают США в попытках подорвать российско-китайские отношения и стремятся информировать друг друга о своем диалоге с американцами.

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