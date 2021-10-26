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26.10.2021 18:19 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия
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Россия и Китай продолжат сообщать друг другу о пусках баллистических ракет

Госдума РФ продлила сегодня действие межправительственного соглашения с Китаем об уведомлении о пусках баллистических...

Госдума РФ продлила сегодня действие межправительственного соглашения с Китаем об уведомлении о пусках баллистических ракет.

Соглашение продлено до 2030 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сохраняется уведомительная деятельность о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических и космических ракет как в России, так и в Китае», – пояснил представлявший документ замминистра обороны РФ Николай Панков.

Как заявила депутат Валентина Терешкова, ратификация соглашения направлена на усовершенствование международно-правового регулирования сотрудничества РФ и КНР в сфере обороны.

«Сотрудничество в сфере уведомления о пусках ракет демонстрирует совпадение принципиальных подходов двух стран к решению ключевых вопросов региональной стабильности. Продолжение обмена данными о пусках ракет будет способствовать повышению доверия между Россией и Китаем и станет примером для стран Азиатско-Тихоокеанского региона по развитию транспарентности в военной сфере.

Это особенно важно в условиях деградации системы контроля над вооружениями, продолжающегося развертывания глобальной системы ПРО США в регионе. В этих условиях совместные шаги России и Китая по недопущению инцидентов в ходе военной деятельности востребованы и актуальны», – сказал Терешкова.

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